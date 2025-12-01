Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de firari hükümlü saklandığı mutfak dolabında yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 15:56 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:56
        Kırıkkale'de firari hükümlü saklandığı mutfak dolabında yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma" suçundan 5 yıl 7 ay ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi T.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Dayısının ikametinde kaldığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonda saklandığı mutfak dolabının içerisinde yakalandı.

        Hükümlünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

