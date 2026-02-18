Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin çoban sorununa ilişkin toplantı yapıldı

        Kırıkkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yabancı uyruklu çoban istihdam etmek isteyen yetiştiricilerin taleplerine yönelik toplantı düzenlendi.

        Giriş: 18.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:47
        Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin çoban sorununa ilişkin toplantı yapıldı
        Kırıkkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yabancı uyruklu çoban istihdam etmek isteyen yetiştiricilerin taleplerine yönelik toplantı düzenlendi.

        İl müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale'nin pilot il olduğu bu çalışmayla, üreticilerin uzun süredir devam eden çoban temini sorununda önemli bir adım attıklarını söyledi.

        Kaplan, üreticilerin yanında olduklarını ve hayvancılığın güçlenmesi için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        Ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yetiştiricilerin istihdam edecekleri çobanlar için yerine getirmesi gereken iş ve işlemler ile dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

        Kırıkkale'nin pilot bölge olarak öncülük ettiği bu çalışmayla küçükbaş hayvan üreticilerinin çoban sorununun çözümünde sona yaklaşıldığı ve uygulamanın ilerleyen süreçte Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

        Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Politikaları ve Araştırmaları Daire Başkanı Mahmut Karaahmetoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mehmet Arslan, İl Göç İdaresi Müdürü Abdullah Turgut, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Metin ile Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları katıldı.

