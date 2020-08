10 çeşit bitkiden elde edilen her derde deva balın kilosu 100 lira Arıcıların ‘bal’ hasadı başladı 30 yıllık arıcı Aydın Payar; “Balımız sıfır şeker, her derde deva” "Doğada lavanta, kekik, geven, oğul otu, arı otu, yonca gibi akla gelmedik her çeşit bitkimiz mevcut" “100 liradan satmayı düşünüyoruz”

– Kırıkkale’de doğada bulunan lavanta, kekik, geven ve yonca gibi 10 farklı bitkiden elde edilen her derde deva balın kilosu 100 liradan satılıyor.

Arıların çiçeklerden, meyve tomurcuklarından, yuttukları nektarın, invertaz enzimi sayesinde değişime uğramasıyla oluşan bal; öksürük, kabızlık ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılıyor. İçerisindeki vitamin, mineral ve aminoasitler ile çocukların gelişiminde faydalı olan bal, kanseri önleyerek vücuttaki zararlı mikropları kırıyor. Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde de kullanılan ve ‘bin derde deva’ olarak bilinen balın bu sezon yapılan hasadı da başladı. Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Kılıçlar Bal Ormanı’nda arıcılık işiyle uğraşan 55 yaşındaki Aydın Payar, lavanta, kekik, geven, oğul otu, arı otu, yonca gibi birçok bitkiden elde edilen balın her derde deva olduğunu söyledi.



“Balımız sıfır şeker, her derde deva”

Yaklaşık 30 yıldır arıcılık işiyle uğraştığını anlatan Payar, “2020 yılı sağım işlemi başladı. Tüm arıcı arkadaşlarımın mevsimi ve balı bereketli olsun. Bizler de başladık. İnşallah Allah ne verdiyse ‘bereket versin’ diyeceğiz. Eşe, dosta da yakında ulaştıracağız ballarımızı. Burada doğada lavanta, kekik, geven, oğul otu, arı otu, yonca gibi akla gelmedik her çeşit bitkimiz mevcut. Bundan dolayı da balımız çok kaliteli, sıfır şeker. Her derde deva. Özellikle ben şeker hastalarına tavsiye ediyorum. Özellikle ediyorum çünkü şeker hastaları bal yiyemiyor şekerleri yükselecek diye. Bizim balımızda öyle bir şey yok. Ben garanti veriyorum. Şeker yükselirse de ben 50 kilogram bedava bal vereceğimi söylüyorum” dedi.



“100 liradan satmayı düşünüyoruz”

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında kraliçe arı üretimlerinin de devam ettiğini belirten Payar, “Pandemi döneminde de yaşımız tuttuğu ve arıcılar yasaklardan etkilenmediği için bizim için sıkıntı olmadı. Sürekli arımızla ilgilendik. Beklentimizin üzerinde bir verim alacağız inşallah. Balımız da verimimiz de güzel Allah’a şükür. Şu anda her şeyden memnunuz. Sağımı da gündüzleri artık havalar ısındığından doğadan fazla bal gelmediği için arı biraz saldırgan oluyor. Akşamüzeri 19.00 gibi alıyoruz sağım çadırımıza alıyoruz. Burada her şeyimiz mevcut. Akşamları da sağımı yapıyoruz. Geçen sene biz balı 7580’e verdik. Bu sene de 100 lira bandında vermeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

