İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat İ. (30) idaresindeki 34 JN 5619 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa E.’nin (30) kullandığı 71 AAZ 169 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle şarampole savrularak ters devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince, yaralılar sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa taşındı. Kazada sürücüler ile yolculardan Bilal T. (25), Hüseyin İ. (35) ve Hasan S. (20) yaralandı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.