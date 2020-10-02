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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu

İHA

Kırıkkale'de iki farklı kaçakçılık operasyonu

Kırıkkale'de düzenlenen iki farklı operasyonda, 17 bin 228 makaron, 31 kilogram tütün ve iki tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Silah Kaçakçılığına yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler A.S. isimli şahsın Delice ilçesindeki iş yerinde aramalarda bulundu. Aramada, 2 bin 828'i doldurulmuş diğerlerinin içi boş 17 bin 228 makaron, 30 tekel bandrolü, 31 kilogram açık kıyılmış tütün ve 11 paket 1 kilogramlık tütün ile bir kutu cinsel içerikli hap ele geçirildi. A.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen diğer operasyonda ise İ.A.'nın Yahşihan ilçesindeki evinde aramalarda bulunuldu. Aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 61 av tüfeği kartuşu, 14 adet fişek ve birer adet kama ile kasatura ele geçirildi. Şahıs hakkında 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' sulundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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