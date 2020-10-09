Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, eşya yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
KırıkkaleÇorumYozgat yolunda Sadık Yumurtacı yönetimindeki 06 EV 3967 plakalı eşya yüklü kamyonda, akşam saatlerinde yangın çıktı. Motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede kamyonu sardı. Sürücü Yumurtacı'nın ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon ve kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-10-09 22:29:57
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