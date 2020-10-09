Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi öldü (4)

TUTUKLANDI
Kırıkkale'de, sahte alkol tükettikleri iddia edilen 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden market sahibi Özgün U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'olası kasıtla adam öldürme' ve 'sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2020-10-09 22:46:03
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