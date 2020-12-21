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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü

İHA

Kırıkkale Belediyesi kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdü

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.
Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelede 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yürütmede sıkıntı yaşanan ana arterler başta olmak üzere Millet Bulvarı, Sanayi Çarşısı, Mehmet Akif Caddesi, Toki Mezarlık yolu, Yeni Doğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Dispanser Kavşağı, Atatürk Bulvarı üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ederek şehrin birçok noktasında ilaçlama yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise sokak hayvanlarının beslenmeleri için belirlenen noktalara mama bıraktı.
“Yapılması gereken tüm işleri yapıyoruz”
Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Gece gündüz demeden fedakarca çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız evlerindeyken teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yapılması gereken tüm alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.
Kısıtlamadan muaf tutulan esnaflar ile de sohbet eden Başkan Saygılı’ya esnaflarımız da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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