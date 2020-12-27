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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "kuraklık" uyarısını dikkate aldı, kazdırdığı araziden günlük 300 ton su çıkacak

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "kuraklık" uyarısını dikkate aldı, kazdırdığı araziden günlük 300 ton su çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "kuraklık" uyarısını dikkate alan Kırıkkale’nin Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, 12 gündür yapılan kazı çalışmalarında günlük 200 ile 300 ton arası çıkan doğal kaynak suyunu ilçe halkına kazandırdıklarını söyledi.
Türkiye son yılların en büyük kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalırken, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yapılan su arama çalışmaları olumlu sonuçlandı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki bir arazide 12 gündür iş makinalarıyla yapılan kazı çalışmalarında günlük elde edilecek 200 ile 300 ton arası doğal kaynak suyu bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında dahi su arama çalışmalarına özel izinle aralıksız devam edildi.
İHA muhabirine su arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Aralık günü yaptığı "kuraklık" uyarısının ardından ilçede su aramaya başladıklarını söyledi.

"Kuraklıktan dolayı su 2025 metre derinliğe inmiş durumda"
12 gündür yapılan kazı çalışmaları sonucunda su bulduklarını ifade eden Özdem, "Hemen üstümüzde Yayla köyü var. Aşağıda da Delice var. Sağ tarafımız ormanlık alan, sol tarafımız da tamamen kaya. Geçmiş zamanda insan gücüyle 1 metreden ve 2 metreden büyüklerimiz buradan su götürmüşler. Uzun yıllardır herhangi bir şekilde su akmamakta. Bunun nedeni ise son yıllarda yaşanan Türkiye’nin de malum herkesin kanayan yarası kuraklık. Kuraklıktan dolayı su 2025 metre derinliğe inmiş durumda. Biz de aşağı yukarı 12 gündür burada çalışma yapıyoruz. Şükürler olsun Mevlama suyu bulduk" dedi.

"Günlük ortalama 300 ton su elde edeceğiz"
Yapılan kazı çalışmalarında 150 ile 200 ton arasında günlük su elde edeceklerini belirten Özdem, şunları kaydetti:
"Suyun kalitesinde herhangi bir sıkıntı yok içilme noktasında. Tamamen doğal kaynak suyu inşallah yakın bir zamanda da cazibe yoluyla Delice’deki depolarımıza akacak. Yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlayarak belediyemizin bütçesine ve insanlarımıza daha kaliteli su içirmiş olacağız. 12 gündür burada çalışma yapıyoruz. Ormanın sırtlarında da bir su daha çıkarttık. Şu anda aşağıda akıyor. Günlük ortalama 50’lik boru dolusunca şu anda geliyor. Buradaki sularla birlikte ortalama günlük 200 ton ile 300 ton arasında su elde edeceğiz. Bu çalışmada bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Devlet Su İşleri’nin personellerine Şube Müdürümüz Serkan beye de teşekkür ediyorum. Biz de burada mücadele veriyoruz. Delice Belediyesi çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Özveriyle burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda gördüğünüz yerde bir kılçık atacağız. ‘V’ şeklinde suyu aşağı doğru akıtıp drenajını yaptıktan sonra da boruya alıp cazibeyle depolarımıza akıtacağız.”

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Özdem, "Son zamanlarda Türkiye’de, hatta Avrupa’da da kuraklıkla ilgili de bir sorun var. Dünyanın genelinde de var ama bizim ülkemizde Cumhurbaşkanımızın bu konuyu dile getirmesinin hemen akabinde biz ne yapabiliriz, gelecek için tedbirimiz ne olabilir, yarınlarımız için ne yapabiliriz, nasıl bir Delice bırakabiliriz diye burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şükürler olsun bunların hepsi suyun olmadığından değil ama yeraltı kaynaklarının boşa gitmemesi, insanlığa kazandırmak maksadıyla, gelecek yarınlara daha güzel bir refah içerisinde bir hayat sürmeleri anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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