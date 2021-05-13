Kasksız motosiklete binen 18 yaşındaki genç canından oldu Kırıkkale'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Kırıkkale'de 18 yaşındaki genç, kasksız bindiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, KırıkkaleKırşehir kara yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Can T. (20) idaresindeki 06 EA 1085 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında motosikletin arka kısmında kasksız şekilde yolculuk yapan Berkay T. (18), aracın savrulmasıyla yere düştü. Motosiklet sürücüsü ise metrelerce sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık görevlileri, polis ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, 18 yaşındaki Berkay T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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