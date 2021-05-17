Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi

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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen ekipler, Y.E.E. ve Ö.Ö. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 175 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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