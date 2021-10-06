Üniversite şehrinde ekipler sahaya indi: Korona ve fahiş fiyat denetimleri yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite şehrinde ekipler sahaya indi: Korona ve fahiş fiyat denetimleri yapıldı

İHA

Üniversite şehrinde ekipler sahaya indi: Korona ve fahiş fiyat denetimleri yapıldı

Binlerce üniversite öğrencisinin olduğu Yahşihan ilçesinde, kafeler ve marketlerde fahiş fiyat denetimleri yapıldı. İl Salgın Denetim ekipleri de HES kodu kontrollerini gerçekleştirdi.
Kırıkkale'de marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçebilmek amacıyla 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjları denetlendi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, binlerce öğrencinin olduğu Yahşihan ilçesinde de kafeler ve marketlerde denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen ürünler tespit edilerek, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' tarafından incelemeye alınacak. Firmalardan savunmaları talep edilip, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenlere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Öte yandan, İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de kafelerde ve insan yoğunluğunun olduğu alanlarda HES kodu sorgulaması yaptı. Pozitif vaka artışının önüne geçmek için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, kafe ve restoranlarda müşterilerin HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. İşletmecilerinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Sokakta gezen vatandaşlara da sık sık maskelerini takmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle zincir marketlerde etiket denetimleri yaptıklarını söyledi.
Ticaret Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda denetimlerin gerçekleştiğini ifade eden Çetiner, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda piyasadaki özellikle zincir marketler ve yerel zincir marketleri gezerek arkadaşlarla birlikte etiket denetimleri yapıyoruz. Bakanlığımızın belirlediği gıda maddeleri var, özellikle un. Gıda maddesinde fiyat etiketlerini kontrol edip not alıp kasa fiyatlarıyla karşılaştırıyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatında farklılık olursa bunun cezai işlem uyguluyoruz. Bunun haricinde yine girdiğimiz firmalardan zincir marketlerden faturalarını istiyoruz. Faturalarını 3 gün içerisinde getiriyorlar. Bu faturalardan alış ve satış rakamlarının yüzdeliklerini hesaplıyoruz. Fahiş fiyat varsa bunu da tutanak halinde bakanlığa bildiriyoruz. Yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300, yüzde 400 gibi fahiş bir şeyle karşılanırsa bunlara 10 bin ila 100 bin lira arasında cezai işlem yapıyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil, traktöre çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktöre çarptı: 4 yaralı
Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya şok: 4 bin 50 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Koronavirüs temaslısı oğluyla gezintiye çıkan babaya ...
Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Yahşihan'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı
Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret ...
İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ettiler İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı ve yönetimi görevinden istifa etti
YEREL HABERLER İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ...
Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim
YEREL HABERLER Kırıkkale'de zincir marketlere şok denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü AK Parti'nin rekor oy aldığı ilçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı vatandaşlara hediye edildi 21 yaşındaki genç: "Kitabı merakla bekliyorduk" Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem: "Cumhurbaşkanımızın eserini gençlerle buluşturuyoruz" "Türkiye birincisi olmamız hasebiyle yüzde 85,5 oy aldık. Bu vesileyle de 186 adet kitap aldık"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı büyük ilgi gördü AK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.