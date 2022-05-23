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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Türkyılmaz binlerce kişiyi ağırladı

İHA

Başkan Türkyılmaz binlerce kişiyi ağırladı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, binlerce vatandaşın katıldığı birliktelik yemeğinde, "Yahşihan, bölgede lider ülkede model olacak' diyerek çıktığımız bu yolda 3 yıldır sizlerin de desteği ile her günümüzü hizmetlerle dolu şekilde geçirdik" dedi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, "Bizimki Yahşihan Sevdası" adı altında birliktelik yemeği düzenlendi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından düzenlenen yemeğe 10 binden fazla vatandaş katıldı. Aynı zamanda ilçeye yeni yapılan Ahmet Demirbilek Parkı ve Gazi Harun İpek Parkı'nın da açılışı gerçekleştirildi. Ankaralı İbocan'ın da sahne aldığı organizasyona katılan vatandaşlar, güzel havanın ve etkinliğin keyfini çıkardı.
Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Göreve başlarken 'her yerdeyiz gönüllerdeyiz' sloganımız ile gönüllere gireceğimize söz vermiştik. Sizlerin gönüllerine girmek için gece gündüz demeden, Yahşihan’ımız için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 'Yahşihan, bölgede lider ülkede model olacak' diyerek çıktığımız bu yolda 3 yıldır sizlerin de desteği ile her günümüzü hizmetlerle dolu şekilde geçirdik. Rahmetli Atatürk'ün de dediği gibi 'az zamanda çok büyük işler yaptık' görev sürecimizde vatandaşlarımız için, davamız için, Yahşihan'a sevdamız için çalışmalarımız her alanda devam ediyor. Kimilerinin hayal bile edemeyeceği projeleri bizler bir bir gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Etkinliğe ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı, Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Akpınar, Merkez İlçe Başkanı Faruk Akbulut, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu ve MHP teşkilatı katıldı.

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