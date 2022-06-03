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Kırıkkale'de 4. Tarım, Hayvancılık ile Sanayi ve Endüstri Fuarı açıldı

İHA

Kırıkkale'de 4. Tarım, Hayvancılık ile Sanayi ve Endüstri Fuarı açıldı

Kırıkkale'de 67 firmanın katıldığı 4. Tarım, Hayvancılık ile Sanayi ve Endüstri Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
Kırıkkale'de 4. Tarım, Hayvancılık ile Sanayi ve Endüstri Fuarı'nın açılış kurdelesi Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Valilik ve Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen fuarda, tarım makineleri, tarımsal ürünler, yem çeşitleri ve yöresel gıda ürünleri ile Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bazı firmaların ürünleri sergilendi. Stantları ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, stant kuran firma yetkililerinden bilgi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından portatifi yapılan elektrikli bisikletin test sürüşünü yaptı. Fuarda, "en güzel kuzu" yarışması da düzenlendi. Jüri üyeleri tarafından belirlenen kuzuların sahipleri ise koyun kırkma makinesi ile ödüllendirildi.
Fuara 67 tane firmanın katıldığını ifaden eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'nin bir sanayi şehri olduğunu belirterek, "Benim Kırıkkale'de ki ilk fuarım. Fakat ilimizde 4. kez düzenlenen bir fuar. Fuara 67 tane firma katılıyor. Hem tarım alanındaki ürünler, tarım sanayisinde kullanılan malzemeler başta olmak üzere ilimiz aynı zamanda bir sanayi şehri. İlimizde üretilen aküden yedek parçaya, traktörden ekipmanlarına kadara 67 firmayı hep beraber gezdik" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "Güzel bir fuar. Pandemi nedeniyle 3 yıl boyunca yapılamadı. görüyorum ki insanlar da özlemiş fuarımızı. Hafta sonuna kadar devam ediyor. İnşallah çiftçilerimize ve sanayicilerimize katkı sağlar. Kırıkkale'de de üretilen ürünlerinde sergilenmesi söz konusu. İnşallah hayırlı verimli bir fuar olur" diye konuştu.
Fuar açılışına Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara, Ahmet Sait Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, TSO Başkanı Ahmet Varlı, Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işadamları ve vatandaşlar katıldı.

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