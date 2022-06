Yüksek düzeyde rekolte bekleniyordu, tamamı zarar gördü: Çiftçilere destek yolda AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: "Cumhurbaşkanımız çiftçilerimize bu sene de destek sağlayacaktır" "Yüzde 100 zarar"

Kırıkkale’de sağanak ve dolu yağışı sebebiyle binlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bölgede çiftçilerle bir araya gelen AK Parti Milletvekili Ramazan Can, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, hükümetimiz büyük. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, geçen sene sağlamış olduğu imkanları inşallah bu senede sağlayacaktır" dedi.

Kırıkkale’de iki gün önce şiddetli sağanak ve dolu yağışının etkisiyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Bahşılı, Balışeyh, Delice, Sulakyurt ve Keskin ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı meskenlerin yanı sıra tarım arazilerini de büyük oranda olumsuz etkiledi. Keskin ilçesine bağlı Cankurtaran köyünde de ekili olan arpa ve buğdayın yüzde 100’ü ise zarar gördü. Valilik tarafından başlatılan selin yol açtığı tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Afetten dolayı tarım arazileri zarar gören çiftçilere, hasar tespit çalışmalarından sonra destek sağlanacak.

AK Parti Milletvekili Ramazan Can, beraberinde İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, Keskin İlçe Başkanı Ekmel Cönger tarım arazilerinin zarar gördüğü köyleri ziyaret ederek, çiftçilerle bir araya geldi.

AK Partili Milletvekili Can, beraberindeki heyet ile birlikte tarım arazilerini yerinde inceledi, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Can, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, afetten dolayı ekonomik kayıp yaşayan çiftçilerin zararlarının giderileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl kuraklıktan dolayı çiftçilere 111 milyon Türk lirası destek sağladığını anımsatan Can, bu sene de aynı şekilde afattan dolayı zarar gören çiftçilere destek sağlanacağını belirtti.



"Burada hasar yüzde 100"

Bu sene afetlerle karşı karşıya geldiklerini ifade eden Can, üst düzeyde beklenen rekoltenin afete maruz kaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Keskin’in Cankurtaran köyündeyiz. Büyük bir dolu afetle karşı karşıyayız. Burası Kırıkkale’nin buğday hububat ambarı. Geçen sene bu topraklarda kuraklık oldu. Bu sene de Allah’ın rahmeti bereketi bol oldu. Üst düzeyde bir rekolte bekleniyordu ama maalesef dolu afetine maruz kaldı. Bahşılı ilçesinin Karaahmetli köyünü, Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köylerini de gezdik. Tamamen kırmış başakları tohumları yere saçmış Burada hasar yüzde 100. Geçen sene kuraklık destekleri noktasında mazot desteği, tohum desteği ve sigorta desteği verdik. 111 milyonda Kırıkkale’mize kuraklıktan dolayı bir ödeme gelmişti."



"Zararları karşılamak için elimizden geleni göstereceğiz"

Valiliğin konuyu yakından takip ettiğini belirten Can, "İnşallah hasar tespit tutanakları tutulduktan sonra valimiz, il ve ilçe müdürlerimiz konuyu takip ediyor. AFAD takip ediyor. Hasar tespit tutanakları tutulduktan sonra Ankara’da hem cumhurbaşkanlığı nezdinde hem de AFAD başkanlığı anlamında hasar tespit tutanaklarının karşılanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ne olabilir ilk aşamada? Tohum desteği, geçen sene sağlamış olduğumuz sigorta sağlarız, kuraklık olan yerlerde sağlamıştık. Bu senede afet olan yerlerde de aynı önlemleri alabiliriz. Yine cumhurbaşkanlığımızca bir ödeme olabilir. Bu zararları karşılamak için elimizden geleni göstereceğiz" diye konuştu.



"Tek tesellimiz can kaybı yok"

Can, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, hükümetimiz büyük. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, geçen sene sağlamış olduğu imkanları inşallah bu senede sağlayacaktır. Bizde takip edeceğiz. Büyük geçmiş olsun, hasar zarar çok. Ama tek tesellimiz can kaybı yok. Bu sene dolu afetine maruz kalmayan yerlerde çok güzel ekin var. Çok güzel arpa, nohut, mercimek var. İnşallah bu rekolteyle beraber bu açık kapanacaktır diye düşünüyorum" şeklide konuştu.

