Polis merkezi önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan G.K. ve A.Y, denetimli serbestlik için imzaya geldikleri polis merkezi önünde karşılaştı.Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu G.K, ruhsatsız tabancasıyla A.Y'nin ayağına ve kalçasına ateş etti.Polis merkezindeki görevli nöbetçi polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.A.Y, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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