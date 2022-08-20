Kırkağaç’ta iki araç çarpıştı: 9 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Akhisar istikametinden Balıkesir yönüne gitmekte olan S.Ş(53)’nin kullandığı araç, Kırkağaç’ın Bostancı Mahallesi kavşağı civarlarında yola çıkan M.U(39)’nun idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralanırken, araçlarda önemli derecede maddi hasar meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü S.Ş(53) ile araçta yolcu olarak bulunan E.T(40), F.A(40), Ş.M.D(20), Y.E.D(19), M.B(32) ve H.P(18) ile araç sürücüsü M.U(39) ve araçta yolcu olarak bulunan K.Ç(14) olmak üzere toplam 9 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.