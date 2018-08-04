Arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Olay, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 2 kız çocuğu denizdeki yoğun dalgalarında etkisiyle bir anda ortadan kayboldu. İHA'nın haberine göre, Kıyıköy sahil şeridinde tatil yapan vatandaşlar, 2 kız çocuğunun suda kaybolduğunu fark etmesi üzerine durumu hemen yetkililere haber verdi.

DENİZDE DİDİK DİDİK ARANDI



Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilerek denize arama çalışmaları başlatıldı. Denizdeki yoğun dalgalara arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler zor anlar yaşarken, etrafta bulunan vatandaşlar da kız çocukların sahile vurmuş olabileceği ihtimaliyle kıyı şeridinde arama yaptı.



ARAMA ÇALIŞMALARINA HAVADAN DESTEK



Denizde kaybolan 2 kız çocuğunu bulmak için başlatılan aramalara havadan da destek verilerek, olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de arama çalışmalarına katıldı.

DENİZDEN BİR KIZIN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Arama çalışmaları aralıksız sürerken, denizde kaybolan bir kızın cesedi bulundu. Denizden çıkarılan kişini Suriyeli uyruklu Fadile Bettar’a ait olduğu tespit edildi. Kıyıköy beldesine tatil yapmak amacıyla geldiği öğrenilen Bettar’ın cansız bedeni ilk incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Denizde dalgaların etkisiyle kaybolan diğer kızın bulunması için aramaların kaldığı yerden aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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