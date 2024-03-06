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        Haberler Gündem Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı - Güncel haberler

        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:44 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:44
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        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin deşifre edilip ortaya çıkartılabilmesi amacıyla yaptığı çalışmada, Babaeski ilçesinde 47 adres belirledi.

        Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 48 şüpheliye yönelik 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 22 mermi, 0,30 gram metamfetamin, 3.28 gram kenevir tohumu, 13 sentetik ecza ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 46 şüpheliyle ilgili soruşturma sürerken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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