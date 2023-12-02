YMP Genel Başkanı Mutlu: Bizde suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok 

YERLİve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, yerel seçimlerde sürprizler yaşanacağını belirterek "İttifak sorusu çok geliyor. Biz cüssemizi biliriz, bilemeyenler var. Bizde suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok" dedi.

YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, Kırıkkale İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. İl Başkanı Duran Yıldız ve çok sayıda partilinin katıldığı törende, açılış kurdelesini Genel Başkan Mutlu kesti. Mutlu, "Sadece 2 ayda 37'nci ilimizi kurmuş bulunuyoruz. Bu ayın sonunda yani, 2024'e girerken 50 ili kurmuş olacağız. Millete gönül verenleriz, derdi millet olanlarız. Bunu görüyorlar, bizim gelişimizi biliyorlar. Tedirginler, daha da olsunlar. Ben ve ekibim bu toprakların sorunlarını biliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli sorunun tarım olduğunu söyleyen Mutlu, "Bu cennet vatanın, bu verimli topraklarını kullanamamak, buradan basit bir örnek vereyim. 38 lira şu an mazot. 40 liraya doğru gidiyor. Basit bir çözüm yolu sunuyorum. Çiftçiler için 25 lirasını devlet karşılasın, çok mu zor? Kamuda kullanılan araçların maliyeti 1 milyar lira. Çiftçiye, köylüye yok; ama kendi heybelerine var. Yok, öyle yağma yok. Duysunlar, alacağım ve köylüye vereceğim. Bitti talan dönemi. Tarım Komisyonumuz çözüm yollarını yazdı. Buyurun, Tarım Raporu" dedi.

'YOLA ÇIKTIK GELİYORUZ'

Enerji ve düzensiz göçlerle ilgili de raporları olduğunu belirten Mutlu, "Buyurun, enerji raporu. Ekonomik krizden çıkış yolları. Sonuncu derdimiz, mülteci sorunu değil mi? Buyurun, mülteci sorunu ve çözüm yolları. Daha ne yapalım? Bu kitapçığı alsın, okusunlar. İsteyin ben göndereyim. Sonuçta memleket kazanacak. Değerli yol arkadaşlarım, her gittiğiniz yerde söyleyin YMP iktidar olacak. Yola çıktık geliyoruz. Dağa, taşa kazıyın" ifadelerini kullandı.

Mutlu, yerel seçimlerde sürprizler yaşanacağını kaydederek, "İttifak sorusu çok geliyor. Biz cüssemizi biliriz. Bilemeyenler var. Bizde suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok. İşte, Halep ordaysa Arşın burada. Milletimizle geçeceğimiz eşik bu düsturdur. Çok beğendiğim bir söz vardır; 'bağda izin olsun, yemeye yüzün olsun' diye işte cesaret budur. Sözüm hem muhalefete hem iktidara bunlardan ne köy olur, ne kasaba" dedi.

DHA-Politika - Türkiye-Kırklareli / Merkez - DHA

2023-12-02 17:57:32