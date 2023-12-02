Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        YMP Genel Başkanı Mutlu: Bizde suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok 

        YERLİve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, yerel seçimlerde sürprizler yaşanacağını belirterek "İttifak sorusu çok geliyor. Biz cüssemizi biliriz, bilemeyenler var. Bizde suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        YMP Genel Başkanı Mutlu: Bizde suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok 
        ABONE OL
        ABONE OL

        YERLİve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, yerel seçimlerde sürprizler yaşanacağını belirterek "İttifak sorusu çok geliyor. Biz cüssemizi biliriz, bilemeyenler var. Bizde suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok" dedi.

        YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, Kırıkkale İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. İl Başkanı Duran Yıldız ve çok sayıda partilinin katıldığı törende, açılış kurdelesini Genel Başkan Mutlu kesti. Mutlu, "Sadece 2 ayda 37'nci ilimizi kurmuş bulunuyoruz. Bu ayın sonunda yani, 2024'e girerken 50 ili kurmuş olacağız. Millete gönül verenleriz, derdi millet olanlarız. Bunu görüyorlar, bizim gelişimizi biliyorlar. Tedirginler, daha da olsunlar. Ben ve ekibim bu toprakların sorunlarını biliyoruz" diye konuştu.

        Türkiye'nin en önemli sorunun tarım olduğunu söyleyen Mutlu, "Bu cennet vatanın, bu verimli topraklarını kullanamamak, buradan basit bir örnek vereyim. 38 lira şu an mazot. 40 liraya doğru gidiyor. Basit bir çözüm yolu sunuyorum. Çiftçiler için 25 lirasını devlet karşılasın, çok mu zor? Kamuda kullanılan araçların maliyeti 1 milyar lira. Çiftçiye, köylüye yok; ama kendi heybelerine var. Yok, öyle yağma yok. Duysunlar, alacağım ve köylüye vereceğim. Bitti talan dönemi. Tarım Komisyonumuz çözüm yollarını yazdı. Buyurun, Tarım Raporu" dedi.

        'YOLA ÇIKTIK GELİYORUZ'

        Enerji ve düzensiz göçlerle ilgili de raporları olduğunu belirten Mutlu, "Buyurun, enerji raporu. Ekonomik krizden çıkış yolları. Sonuncu derdimiz, mülteci sorunu değil mi? Buyurun, mülteci sorunu ve çözüm yolları. Daha ne yapalım? Bu kitapçığı alsın, okusunlar. İsteyin ben göndereyim. Sonuçta memleket kazanacak. Değerli yol arkadaşlarım, her gittiğiniz yerde söyleyin YMP iktidar olacak. Yola çıktık geliyoruz. Dağa, taşa kazıyın" ifadelerini kullandı.

        Mutlu, yerel seçimlerde sürprizler yaşanacağını kaydederek, "İttifak sorusu çok geliyor. Biz cüssemizi biliriz. Bilemeyenler var. Bizde suni birleşmelerle halkı aldatmaya yer yok. İşte, Halep ordaysa Arşın burada. Milletimizle geçeceğimiz eşik bu düsturdur. Çok beğendiğim bir söz vardır; 'bağda izin olsun, yemeye yüzün olsun' diye işte cesaret budur. Sözüm hem muhalefete hem iktidara bunlardan ne köy olur, ne kasaba" dedi.

        DHA-Politika - Türkiye-Kırklareli / Merkez - DHA

        2023-12-02 17:57:32

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağlar ele geçirildi
        Kırklareli'nde baraj gölüne serilen ağlar ele geçirildi
        Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Engelli öğrenciler hayatın ritmini "Engelsiz bando" ile yakaladı
        Engelli öğrenciler hayatın ritmini "Engelsiz bando" ile yakaladı
        Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde fotoğraf ve video yarışması düzenlenecek
        Kırklareli'nde fotoğraf ve video yarışması düzenlenecek
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa