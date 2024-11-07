Lüleburgaz'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Yangın, akşam saatlerinde Güneş Mahallesi, Dayoğlu Caddesi üzerindeki Gülsen G.’nin evinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası evden duman çıktığını görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan kontrol sonrası Gülsen G.’nin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşadığı belirtilen Gülsen G.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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