Bakan Ersoy: Gözümüzün önünde insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyanın birçok farklı noktasında binlerce insan, inançları ve düşünceleri nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Baskı, zulüm ve çatışmalar neticesinde insanlar zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gözümüzün önünde, insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli'de valilik ve AK Parti teşkilatının ziyaretinin ardından Babaeski ilçesindeki Sarı Saltuk Cem Evi'nin açılışını katıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Babaeski Cem Vakfı Başkanı Hüseyin Yeşilbaş ile davetlilerin katıldığı açılışta konuşan Bakan Ersoy, insanlığın nasıl bir süreçten geçtiğini herkesin üzülerek şahit olduğunu söyledi.

'FARKLILIK BİR ÇATIŞMA SEBEBİ DEĞİL' Ersoy, "Dünyanın birçok farklı noktasında binlerce insan, inançları ve düşünceleri nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Baskı, zulüm ve çatışmalar neticesinde insanlar zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gözümüzün önünde, insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim ki bizim medeniyetimiz insanlar arasındaki din, dil, ırk ve mezhep farkını hiçbir zaman ayrımcılık sebebi olarak görmemiştir. Bizim inancımızda, bizim dünya tasavvurumuzda insanlar arasındaki farklılık bir çatışma sebebi olarak değil, yeryüzünün bir zenginliği olarak kabul edilmiştir. Tarihimizde farklı kültürlerin bir arada huzur ve barış içerisinde kardeşçe nasıl yaşadıkları örnekleri mevcuttur. Öyle ki insanları bir inanca zorlamak, inançları ve kültürleri üzerinde baskı oluşturmak, yasaklanmıştır. Din ve ibadet hürriyetiyle birlikte farklı kültürlere karşı hoşgörü içerisinde olmak, inancımızın en temel prensipleri arasında yer almaktadır. 'Dinde zorlama yoktur' emri bunun açık bir göstergesidir. İşte bu sebeple, Anadolu'da mayalanan bu düşünceleri, dünyanın dört bir yanına ulaştırmamız gerekmektedir. Unutmamalıyız ki gönül erlerimizin irfanı dün Anadolu'dan Kafkaslara, oradan Balkanlara kadar insanların yolunu aydınlatmıştır. Bugün de el ele vererek, aramızdaki kardeşliği güçlendirerek bu düşünceleri yaşatmak, insanları bu öğretilerden haberdar etmek adın elimizden gelen gayreti hep birlikte göstermeye devam etmeliyiz" dedi.

'97 CEMEVİ İÇİN TOPLAM 148 MİLYON LİRA BÜTÇE ŞU ANA KADAR KULLANDIRILMIŞTIR' "Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nden sevgiyle, hoşgörüyle, adaletle bakmayı öğrendik" diyen Ersoy, şunları söyledi: "Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesinin onun temsil ettiği değerlerin hepimiz için ortak bir anlam ifade ettiğine her zaman inandık ve inanmaya devam edeceğiz. Bu anlayışıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gönül erenlerimizin eserlerini yabancı dillere çevirerek, yabancı topluluklara da bu öğretileri tanıtma gayreti içerisinde olduk. Alevi Bektaşi ve Kültür Cemevi Başkanlığımız bu alanda yoğun bir şekilde çalışmakta. 2 yılı aşkın süre önce kurulan başkanlığımızı cemevleri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yaparak, cemevlerine destek sağlamakta, ayrıca sosyokültürel, bilimsel ve eğitsel faaliyetler ile yayın ve yurt dışına yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Başkanlığımıza 2023 ve 2024 yılları için ayrılan toplam 258 milyon lira ödenek ile 355 cemevimizin bakım, onarım ve tefrişat talepleri işleme alınmıştır. Bu kapsamda deprem bölgesine öncelik verilmiş ve bu bölgede bulunan 97 cemevi için toplam 148 milyon lira bütçe şu ana kadar kullandırılmıştır. Deprem bölgesinde yıkılan ve ağır hasarlı cemevlerinin yarattığı boşluğu doldurmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile beraber toplam 13 cemevimizin yapımı için altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla toplam 853 cemevimizin aydınlatma gideri başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır."

'CEMEVLERİNİN İNŞA EDİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLATTIK' Bakan Ersoy, yüzyıllar boyunca Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları tarafından kurulan ilim, irfan ve hikmetle Anadolu topraklarının mayalanmasına katkı sağlayan ocaklara destek olmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Biliyoruz ki medeniyetimize hayırlı insanlar buralarda yetişmiştir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin birçok farklı noktasında cemevlerinin inşa edilmesine yönelik çalışmalar başlattık. Bu çerçevede 2 yıl önce Sarı Saltuk Cemevi'nin de temelini atmıştık. Bugün de sizlerin de katılımıyla Sarı Saltuk Cemevi'nin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Sarı Saltuk Cemevi'nin hayırlı olmasını diliyor, siz değerleri gönül dostlarımızı saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.