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        Kırklareli'de otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı

        KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:06
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        Kırklareli'de otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı
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        KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

        Kaza, Pınarhisar ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Süleyman Şahin'in kullandığı 39 ADE 900 plakalı kamyonet, N.Ö. yönetimindeki 34 BRV 405 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İki araçta yaralanan Süleyman Şahin, N.Ö., E.H., E.H., Ş.Ö., T.B. ve H.Ş., Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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