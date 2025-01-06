Kırklareli'de otomobille kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Pınarhisar ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Süleyman Şahin'in kullandığı 39 ADE 900 plakalı kamyonet, N.Ö. yönetimindeki 34 BRV 405 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İki araçta yaralanan Süleyman Şahin, N.Ö., E.H., E.H., Ş.Ö., T.B. ve H.Ş., Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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