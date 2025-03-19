Takla atan otomobildeki liseli Nazlı öldü

KIRKLARELİ'de takla atan otomobildeki lise öğrencisi Nazlı Görgüner (18), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. E.S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 39 ADN 051 plakalı otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Kazada, E.S.A ile yanındaki Nazlı Görgüner yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.S.A ve Görgüner ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlı Görgüner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.