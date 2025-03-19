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        Takla atan otomobildeki liseli Nazlı öldü

        KIRKLARELİ'de takla atan otomobildeki lise öğrencisi Nazlı Görgüner (18), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:54 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:55
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        Takla atan otomobildeki liseli Nazlı öldü
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        KIRKLARELİ'de takla atan otomobildeki lise öğrencisi Nazlı Görgüner (18), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. E.S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 39 ADN 051 plakalı otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Kazada, E.S.A ile yanındaki Nazlı Görgüner yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.S.A ve Görgüner ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlı Görgüner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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