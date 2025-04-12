80 yaşında resim yaparak hayata sarılıyor

ALMANYA'da yıllarca yaşadıktan sonra Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine dönen Hanife Uysal (80), hayata resim yaparak tutunuyor. Daha önce Almanya'da resim sergileri açan Uysal, "Ömrüm olduğu müddetçe resimlerimi yapacağım. Resim yapmak gerçekten insanı çok rahatlatıyor" dedi.

Almanya'nın Köln kentinde yıllarca modacılık yapan Hanife Uysal, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, mesleğini bırakıp, kendisini resim yapmaya adadı. 3 çocuk ve 10 torun sahibi olan Uysal, 10 yıl önce döndüğü memleketi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de resim yapmayı sürdürdü. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde tahsis edilen atölyede, kursiyerlerle birlikte resim yapan Uysal, resme merakının 20 yıl önce başladığını belirterek, "21 yaşında yurt dışına gittim, orada kendi iş yerimi kurdum. Hevesim her zaman resimden yanaydı ama mesleğim modacılıktı ve orada mesleğimi yürüttüm. Orada atölyem vardı. Kendi kreasyonlarımı dikip satıyordum. Kendi işimdi, çocukları büyüttüm. Ondan sonra rahatsızlıklar nedeniyle mesleğimi bıraktım ve çocukluğumdan beri sevmiş, istemiş olduğum resme başladım. Ben her şeyi kendi kendime çıkardım. Kendi kendime öğrendim. Yani sevdiğim bir şeydi, insanı dinlendiriyordu. Hatta mesleğimde bile çok zaman ara verip resimlerle uğraşıyordum, kara kalem yapıyordum, kendimi dinlendiriyordum daha doğrusu" dedi.

ALMANYA'DA 3 SERGİ

Almanya'da 3 sergi açtığını söyleyen Hanife Uysal, "Bu sene yine açmayı düşünüyorum. Herkesin de yapmasını istiyorum. İnsanı dinlendiriyor. Buraya dönüş yaptım, birkaç ameliyat geçirdim ve geçirdiğim büyük ameliyatlardı. Fakat ben bundan hiçbir zaman vazgeçmedim. Her zaman elimden fırçamı bırakmadım. Ben pek durak bilmeyen bir kişiyim. Devamlı böyle şeylerle meşgul olmayı seven bir kişiyim. 80 yaşındayım, 'Beni ayakta tutan resimler' diyorum. 'Benim mücadelem' diyorum. 3 çocuğum var, hepsini büyüttüm. Tek başıma okuttum, babaları 31 yıl önce vefat etti ve onları büyüttükten sonra kendime yaşamaya başladım. Resimlerimle beraber, 10 tane torunum var. Yaşıma göre kimisi yapma diyor, kimisi nasıl uğraşıyorsun diyor. Bilmiyorum yani ben seviyorum ve herkesin de sevmesini tavsiye ediyorum. Çünkü insana gerçekten terapi oluyor. Dikiş dikerken bile resimle kendimi deşarj ediyordum. Boş durmuyorum, beynimi hep çalıştırmaya zorluyorum. Herhalde bunlara da muvaffak oluyorum diyorum" diye konuştu.

'İNSANIN DUYGULARI DEĞİŞİYOR'

Torunların kendisine bakarak resim yapmayı öğrendiğini anlatan Uysal, bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Resim yapmayı hiçbir zaman bırakmayı düşünmediğini ifade eden Uysal, "Ömrüm olduğu müddetçe resimlerimi yapacağım. Dostlarımı bazen memnun ediyorum yaptığım resimlerle. Komşularım diyorlar ki niye uğraşıyorsun? Sıkılmıyor musun? Sıkılacak bir şey yok ki. Resim yapmak gerçekten insanı çok rahatlatıyor. Bugün kırlara gittiğiniz zamanlar renkleri görünce ne oluyor? Bütün duygularınız değişiyor. Resim de aynı şekil. Bununla çalışırken insanın bütün duyguları değişiyor. Çünkü tamamıyla beynin boşalıyor, renklere veriyorsunuz kendinizi, yapacağınız resimlere yönlendiriyorsunuz. Yani ben öyleyim. Resim yapan arkadaşların da öyle olduğundan eminim. Arkadaşlarım da severek yapıyorlar ve 10 yıldır hep beraberiz. Hiçbir zaman ayrılmadık, ayrılmaya da niyetimiz yok. İnşallah yine devam ederiz. Sadece ben resimle değil, şiirler, çocuk hikayeleri de yazıyorum. Hatta Almanya'da 1-2 kreş benim yazmış olduğum çocuk hikayelerini aldı. Çok rica ettiler, aslında vermemem gerekiyor ama sevdiğim insanlardı ve okulda çocuklara yararlı şiirler de yazıyorum" dedi.