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        'Sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılığa 6 tutuklama

        KIRKLARELİ'de merkezli, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapıp, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:45
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        'Sazan sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılığa 6 tutuklama
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        KIRKLARELİ'de merkezli, 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yapıp, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin bankada hep hareketlerinin 70 milyon 646 bin 466 lira olduğu belirlendi.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen nitelikli dolandırıcılık olayına yönelik çalışma başlattı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmada, şüphelilerin Adana'da yaşadıkları belirlendi. Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 12 cep telefonu, 7 sim kart, 2 tablet, 1 hafıza kartı ele geçirildi. 8 şüphelinin toplam banka hesap hareketlerinin 70 milyon 646 bin 466 lira olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları, Ü.K.'nin 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları' kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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