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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı

        KURBAN Bayramı tatili nedeniyle, kara yolu ulaşımında 'kilit kavşak' olarak anılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:25
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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı
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        KURBAN Bayramı tatili nedeniyle, kara yolu ulaşımında 'kilit kavşak' olarak anılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

        Kurban Bayramı tatilinin başlamasına 1 gün kala, vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine gitmek için yola çıkmaya başladı. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı. Bayram tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında dronla emniyet kemeri ve hız kontrolü yaptı. Durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların genel bilgi toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapıldı. Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşlara dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bayram tedbirleri kapsamında trafik ışık sürelerini uzatarak trafiğin akıcı kalmasını sağlıyor. Ayrıca her 10 kilometre mesafede görünür olacak şekilde ekip planlaması yapılarak; dron, radar, elektronik denetleme sistemi (EDS) ve ekiplerce trafik ihlallerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

        Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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