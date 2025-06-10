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        Elektrik telinden çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:59
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        Elektrik telinden çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın, saat 12.00 sıralarında Eski Sanayi Sitesi yakınındaki yüksek gerilim hattından kaynaklandı. Elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, Lüleburgaz Deresi kıyısındaki otluk alanda yangına neden oldu. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede otluk alanı sardı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülürken, inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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