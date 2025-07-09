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        Kırklareli'de anız yangını ormana sıçradı

        KIRKLARELİ'ye bağlı Yündalan köyünde hasat edilmiş tarlada çıkan yangın, önce ormanlık alana ardından köydeki iki katlı eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:05
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        Kırklareli'de anız yangını ormana sıçradı
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        KIRKLARELİ'ye bağlı Yündalan köyünde hasat edilmiş tarlada çıkan yangın, önce ormanlık alana ardından köydeki iki katlı eve sıçradı. Lüleburgaz ilçesinde ise elektrik tellerinin sürtünmesinden çıktığı belirtilen tarla yangınında ağıllar zarar gördü.

        Kırklareli'de ilk yangın öğleden sonra Yündalan köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle önce ormanlık alana, ardından köydeki iki katlı bir eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kırklareli ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken havadan söndürme helikopteri de destek verdi. Köylülerin de traktörleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        LÜLEBURGAZ'DA YANGIN

        Kırklareli'de ikinci yangın Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy'de çıktı. İddiaya göre, elektrik tellerinin sürtünmesinden kaynaklanan kıvılcımlar tarım alanında yangına neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi ile emniyete ait TOMA aracı da sevk edildi. Köylülerin de traktör ve su tankerleriyle destek verdiği çalışma sonunda alevler kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Yangında tarım alanlarının yanı sıra bölgedeki ağıllar da zarar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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