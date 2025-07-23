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        İş yerinin önündeki oto lastiklerini ateşe verdi; o anlar kamerada

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir oto lastik dükkanının önündeki lastikleri üzerlerine yanıcı madde döküp ateşe veren A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:00
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        İş yerinin önündeki oto lastiklerini ateşe verdi; o anlar kamerada
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        KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde bir oto lastik dükkanının önündeki lastikleri üzerlerine yanıcı madde döküp ateşe veren A.K. gözaltına alındı. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Lüleburgaz’da 20 Temmuz’da saat 06.00 sıralarında eski sanayi sitesindeki oto lastik dükkanının önünde bulunan lastikler alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Laskiler yanarken, polisin yaptığı incelemede yangını A.K.’nin çıkardığı tespit edildi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, A.K.’nin elindeki yanıcı madde dolu şişeyle dükkanın önüne geldiği lastiklere dökerek ateşe verip kaçtığı görüldü. A.K., ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

        Dükkan sahibi Ömer Uçaral, “Şahıs hakkında şikayetçi olduk. İş yerimizde büyük zarar var. Tamamı sıfır lastik olan ürünlerimiz yandı. Çok ciddi bir kaybımız var” dedi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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