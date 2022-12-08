Kırklareli'nde "Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı" konferansı düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadece Osmanlı tarihi açısından değil, Avrupa ve dünya tarihi açısından da çok önemli bir figür olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Emecen, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Tarih Kulübü tarafından düzenlenen "Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı" konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Emecen, burada yaptığı konuşmada, Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıllık saltanatıyla Osmanlı padişahları arasında tahtta en uzun süre kalan sultan olarak dikkati çektiğini belirtti.

Kanuni'nin dünya tarihinde çok önemli bir yer edindiğini ifade eden Emecen, o dönemde Macaristan'a kadar batıdaki toprakların, Akdeniz'in, Kuzey Afrika, doğuda Irak taraflarına kadar uzanan toprakların Osmanlı hakimiyetinde bulunduğunu dile getirdi.

Sultan Süleyman'ın Avrupa'da da önemli rol oynadığını vurgulayan Emecen, "Sultan Süleyman dönemin en şanlı hükümdarı olarak dünya tarihinde yer edinmiştir. Sadece Osmanlı tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir figür. Çünkü o dönemin Avrupa'daki siyasi ortamı içerisinde Sultan Süleyman'ın çok mühim yere haiz olduğunu biliyoruz. Avrupa tarihinin çehresini değiştiren sultan olarak biliniyor aynı zamanda." diye konuştu.

Emecen, "Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı" kitabını çıkarana kadar tarihçilerin Sultan Süleyman'ın faaliyetleri ve hayatı hakkında kısa çaplı, farklı konularda değişik yazılar, makaleler kaleme aldıklarını, ancak daha geniş biyografik malzemelerin kullanılarak akademik çalışmanın yapılmadığını ifade etti.

Tarihçilerin yurt dışındaki çalışmalardan Sultan Süleyman'ı tanımaya çalıştığını anlatan Emecen, şöyle devam etti:

"Bu boşluk sebebiyle onun biyografisini yazmaya çalıştım. Tabii ki eksikleri olabilir ama akademik anlamda Sultan Süleyman'ı biz Osmanlı tarihi içerisinde nereye kondurabiliriz, onun özellikleri nelerdir, hangi olaylar oldu, bunların içerisindeki rolü nedir, ailesiyle olan ilişkileri nasıldır, gibi soruların cevabını vermeye çalıştım. 2020 yılı onun 500'üncü tahta çıkma yılıydı. O vesile ile bu kitap o dönem için hatıra ve armağan gibi hazırlamış olduğum bir çalışmadır."

Emecen, Kanuni Sultan Süleyman'ın dünya çapında bir hükümdar olduğunu, İslam'ın koruyuculuğu unvanıyla hareket ettiğini vurgulayarak, "O bakımdan hem doğuda hem batıda tartışılmaz bir yere haiz oldu. Bu çok açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Kendi aile hayatı bakımından da büyük acılar yaşayan bir sultan. 46 yıl kadar tahtta kaldığı için bütün bunların üstesinden gelebilecek bir altyapısı da söz konusu idi, bunu anlıyoruz. O dönem muhteşem sıfatına layık hükümdar olarak telakki edebiliriz kendisini."

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