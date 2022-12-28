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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde bir haftada 299 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Kırklareli'nde bir haftada 299 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 299 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Aralık tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 299 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca el konuldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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