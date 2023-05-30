Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 12,9 gram metamfetamin 36 gram gelen bonzai, 1,62 gram gelen esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 aparat, hassas terazi ile tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.