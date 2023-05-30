Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 12,9 gram metamfetamin 36 gram gelen bonzai, 1,62 gram gelen esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 aparat, hassas terazi ile tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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