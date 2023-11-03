Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.