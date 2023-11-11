Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Şarkıcı Manuş Baba Kırklareli'nde konser verdi

        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:30 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Manuş Baba Kırklareli'nde konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.

        Manuş Baba, Kırklareli Belediyesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konser sonunda Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şarkıcıya çiçek verdi.

        İnsanlığın barışa olan inancını asla kaybetmemesi gerektiğini belirten Manuş Baba, "Daha adil ve barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam etmeliyiz. Yaşasın barış." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan bir düğün salonunda resepsiyon düzenlendi.

        Kesimoğlu, yaptığı konuşmada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünün coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

        Cumhuriyet'in demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti demek olduğunu belirten Kesimoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'i yaşatmaya ant içtiklerini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ile protokol üyeleri kurtuluş pastasını kesti.

        Etkinlik dans gösterisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı
        Kırklareli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde dezavantajlı gençlere keman kursu verildi
        Kırklareli'nde dezavantajlı gençlere keman kursu verildi
        Pehlivanköy'ün kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
        Pehlivanköy'ün kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
        Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
        Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu