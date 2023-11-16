Kırklareli'nde "Acil Durumda Bir Bir İki 112 Projesi" protokolü imzalandı Kırklareli'nde "Acil Durumda Bir Bir İki 112 Projesi" kapsamında öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezinin önemi anlatılacak.

Kırklareli'nde "Acil Durumda Bir Bir İki 112 Projesi" kapsamında öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezinin önemi anlatılacak.

Hayat kurtarma bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla hazırlanan "Acil Durumda Bir Bir İki 112 Projesi" protokolü düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serkan Ayyıldız tarafından imzalandı.

Özefsun, konuşmasında, acil yardım çağrıları için farklı hizmet numaraları kullanılırken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar 2022 yılında acil çağrı numaralarının 112 çatısı altında toplandığını anımsattı.

Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmelerinin yeterli olduğunu ifade eden Özefsun, projenin topluma en iyi şekilde anlatılması ve bu bilincin oluşturulmasına ne kadar erken yaşta başlanılırsa o kadar verimli olacağını öngördüklerini bildirdi.

Proje kapsamında öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezinin öneminin anlatılacağını belirten Özefsun, projenin hayırlı olmasını diledi.