Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı

Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Vize ve Babaeski ilçelerindeki sorumluluk alanlarında kamyonet, kamyon ve tırlara yönelik trafik denetiminde bulundu.

Denetimlerde, araçların tonaj ve takograf kontrolü gerçekleştirildi.

Denetlenen 51 araçtan, kural ihlalinde bulunan 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ekipler, denetimlerde araç sürücülerine araçların yüklenmesi kuralları, ağırlık ve boyut standartları, takograf kullanımı, tolerans uygulaması, kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler verdi.

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