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        Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:01
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        Kırklareli'nde trafik denetimi yapıldı
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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Vize ve Babaeski ilçelerindeki sorumluluk alanlarında kamyonet, kamyon ve tırlara yönelik trafik denetiminde bulundu.

        Denetimlerde, araçların tonaj ve takograf kontrolü gerçekleştirildi.

        Denetlenen 51 araçtan, kural ihlalinde bulunan 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, denetimlerde araç sürücülerine araçların yüklenmesi kuralları, ağırlık ve boyut standartları, takograf kullanımı, tolerans uygulaması, kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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