Kırklareli'nde "Genç Memur-Sen Sezai Karakoç Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Genç Memur-Sen Kırklareli İl Başkanlığınca Sezai Karakoç'un 88. ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karahamza köyünde oluşturulan ormanda fidan dikildi.

Etkinlikte 88. ölüm yıl dönümüne ithafen 88 üniversite öğrencisi ile birlikte 88 fidan toprakla buluşturuldu.

Genç Memur-Sen İl Başkanı Akın Babar, konuşmasında, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Her fidana Sezai Karakoç'un eserlerinin adını verdiklerini ifade eden Babar, "Sezai Karakoç'un gönüllerde yeşerdiği gibi, tabiatımıza da nefes olması temennisiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Etkinliğe, Memur-Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler de katıldı.