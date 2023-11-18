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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır öğrencilerle kurabiye yaptı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle kurabiye yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:40
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır öğrencilerle kurabiye yaptı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle kurabiye yaptı.

        Kacır, üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık tarafından desteklenen projenin Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

        Mutfağın gençlerin gastronomi tutkusunu büyütmek ve geleceğin şeflerini yetiştirmek amacıyla kurulduğunu belirten Kacır, "Mutfak, kültürel mirasın esaslı bir unsurudur. Eşsiz bir coğrafyanın ürünü olan Türk mutfak kültürü de tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisiyle çeşitlenmiş bir mutfaktır." dedi.

        Farklı kültürleri harmanlayan Türk mutfağının, geçmişi, özgünlüğü, kültürel zenginliği ve barındırdığı ürünlerle benzersiz bir lezzet mozaiği olduğunu ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

        "Bu sebeple dünya genelinde Türk mutfağının tanınırlığı giderek artıyor ve gastronomi dünyasında kendisine önemli bir yer buluyor. Yemek kültürümüz, uluslararası platformlarda tanıtılarak daha geniş kitlelere ulaşıyor ve ülkemizin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Gastronomi ve mutfak sanatları gıda ve içecek endüstrisiyle iç içe geçerek ülke ekonomimizden ciddi bir pay alıyor. Turizme ve ülke ekonomisine de katkı sunuyor. 2022'de elde ettiğimiz 46,5 milyar dolarlık turizm gelirinin yüzde 16,2'sini yeme-içme sektörü oluşturuyor. Ülkemizdeki 35 milyon çalışandan yaklaşık 2 milyonu bu alanda alın teri döküyor."

        Gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerini yılda 4 bin 500'den fazla öğrencinin tercih ettiğine değinen Kacır, her yıl bu alanda profesyonelliğin artığını kaydetti.

        Kacır, Türkiye'nin bereketli topraklarıyla başlı başına bir gastronomi diyarı olduğunu vurguladı.

        - Nitelikli istihdam ihtiyacı karşılanacak

        Kacır, Kırklareli mutfağının da kendine özgü tatları, yöresel malzemeleri ve lezzetleri ile Türk mutfağının gastronomik haritasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nın, Kırklareli'nin eşsiz lezzetlerini keşfetmeye, korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacağını aktaran Kacır, şöyle devam etti:

        "Bu projeyle birlikte Trakya'nın enfes lezzetlerini ve yöresel yemek kültürünü ön plana çıkararak Türk mutfağının dünya genelindeki konumunu daha da güçlendireceğiz. Kırklareli'nin yiyecek ve içecek sektöründeki nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayacağız. Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tesis için tahsis edilen yaklaşık 500 metrekarelik binada, mutfak için gerekli ekipmanlar temin edilerek uygulama mutfağı kuruldu. Mutfak, gastronomi ve mutfak sanatları alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim ihtiyacını karşılayacak. Kadın ve genç iş gücünün gastronomi alanında iş edinmesine yardımcı olacak mesleki nitelikleri kazandıracak."

        Projenin dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan vatandaşların istihdama katılımını kolaylaştıracağını anlatan Kacır, öğrencilerin yarı zamanlı çalışma imkanı bularak bölgedeki işletmelerin ürün çeşitliliğini ve hizmet kalitelerini artıracağını dile getirdi.

        Bakanlık koordinesinde kalkınma ajansları tarafından gıda sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yurdun dört bir yanında projeler yürütüldüğünü belirten Kacır, bu alanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlanarak devam edeceğini kaydetti.

        Törende, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin de konuşma yaptı.

        Kacır ve beraberindekiler açılışını yaptıkları mutfağı inceledi, akademisyen ve öğrencilerden bilgi aldı.

        Mutfakta şef önlüğü giyen Kacır, tezgaha geçerek öğrencilerle cevizli ve çikolatalı kurabiye yaptı, daha sonra kurabiyeleri davetlilere ikram etti.

        Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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