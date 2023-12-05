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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:05
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.

        Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Nilgün Sema Çomaklı başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıya, sağlık müdürlüğü birim yöneticileri katıldı.

        Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, evde sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, verilen hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulması konuları görüşüldü.

        - Üniversite öğrencilerinden huzurevi ziyareti

        Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, huzurevini ziyaret etti.

        Öğrenciler huzurevindeki yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti.

        Daha sonra öğrenciler, yaşlılara müzik dinletisi sundu..

        - Milli Eğitim Müdürü Özefsun öğretmenlerle bir araya geldi

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Vize ilçesinde öğretmenlerle bir araya geldi.

        Özefsun, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 18 proje hakkında bilgi alan Özefsun, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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