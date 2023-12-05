Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Nilgün Sema Çomaklı başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıya, sağlık müdürlüğü birim yöneticileri katıldı.
Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, evde sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, verilen hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulması konuları görüşüldü.
- Üniversite öğrencilerinden huzurevi ziyareti
Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, huzurevini ziyaret etti.
Öğrenciler huzurevindeki yaşlılarla bir araya gelip sohbet etti.
Daha sonra öğrenciler, yaşlılara müzik dinletisi sundu..
- Milli Eğitim Müdürü Özefsun öğretmenlerle bir araya geldi
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Vize ilçesinde öğretmenlerle bir araya geldi.
Özefsun, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenlerin isteklerini dinledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 18 proje hakkında bilgi alan Özefsun, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.
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