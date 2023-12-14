Kırklareli'nde polis ekipleri iki ayda 609 düzensiz göçmeni yakaladı

Kırklareli'nde polis ekipleri, iki ayda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 609 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ekim ve kasım aylarında düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 609 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 100 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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