Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde polis ekipleri iki ayda 609 düzensiz göçmeni yakaladı

        Kırklareli'nde polis ekipleri, iki ayda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 609 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde polis ekipleri iki ayda 609 düzensiz göçmeni yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde polis ekipleri, iki ayda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 609 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ekim ve kasım aylarında düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 609 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 100 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Evciler köyünün kültürel mirasını "kültürevi"yle gelecek nesillere aktarıyo...
        Evciler köyünün kültürel mirasını "kültürevi"yle gelecek nesillere aktarıyo...
        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
        Kırklareli'nde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kırklareli'nde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Kırklareli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler arasında "Futsal Dünya...
        Kırklareli Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler arasında "Futsal Dünya...
        Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Kırklareli Üniversitesinde anıldı
        Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Kırklareli Üniversitesinde anıldı