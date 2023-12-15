Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanana bazı vatandaşlar kapalı çarşıda yağmurun dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

- Kırklareli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" uyarı verdiği Kırklareli'nde de sağanak etkili oluyor.

Yağış özellikle Demirköy ilçesinde şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölgede de sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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