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        Pınarhisar'da tarım marketi açıldı

        Pınarhisar Belediyesi tarım marketi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:23
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        Pınarhisar'da tarım marketi açıldı
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        Pınarhisar Belediyesi tarım marketi düzenlenen törenle açıldı.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, törende yaptığı konuşmada, tarım marketinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Tarım marketinin sera projesinin devamı olduğunu ifade eden Talay, tarım marketinde geçen yıl kurulan 15 serada yetiştirilen sebzelerin satışının gerçekleştirileceğini kaydetti.

        İyi tarım uygulamaları ile yetiştirilen organik ve sertifikalı ürünleri uygun fiyatlar ile vatandaşlara ulaştıracaklarını dile getiren Talay, sera projesi ve tarım marketin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Talay, vatandaş odaklı hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu duyduğunu bildirdi.

        Konuşmanın ardından tarım marketin açılışı gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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