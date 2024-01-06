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        Demirköy'de yaralı köpek tedavi altına alındı

        Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:14
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        Demirköy'de yaralı köpek tedavi altına alındı
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        Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

        Ormanlık alanda bir köpeğin yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek daha sonra kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, AA muhabirine yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

        Karadağ, duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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