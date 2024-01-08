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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Üsküp beldesinde yatılı erkek Kur'an kursu ve gençlik merkezi inşaatının yapımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:34
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Üsküp beldesinde yatılı erkek Kur'an kursu ve gençlik merkezi inşaatının yapımı devam ediyor.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, inşaat alanını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Eviş, inşaatın hızla yükseldiğini belirtti.

        Kur'an kursu ve gençlik merkezini en kısa sürede hizmete açmayı hedeflediklerini anlatan Eviş, "En büyük arzumuz inşaatın en kısa sürede tamamlanması ve faaliyete başlamasıdır. Bu vesileyle büyük emek harcayan ve öncülük eden herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak maddi ve manevi katkılarla inşaatımızda ki çalışmalar Allah'ın izniyle devam edecek en kısa sürede tamamlanacaktır." diye konuştu.

        - Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin tarihi belirlendi

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Tarih ve Kültür Festivali'nin 22-24 ağustosta yapılacağını bildirdi.

        Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 16'ıncısı düzenlenecek festivalin ilçenin tanıtılmasına ve turizmine büyük katkı sağladığını belirtti.

        Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin düzenleneceği tarihi meclis toplantısında alınan karar ile belirlediklerini ifade eden Özalp, "Festival 22-24 ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalimizde bir birinden değerli sanatçılarımız konser verecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir festival düzenleyebilmek için Vize Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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