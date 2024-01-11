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        Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri karın etkili olduğu Demirköy ile Vize ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:02 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:02
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        Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri karın etkili olduğu Demirköy ile Vize ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler köy yollarında biriken karları temizleyip buzlanan yollara solüsyon döküyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine kentte ulaşıma kapalı yolun bulunmadığını söyledi.

        Ekiplerin aralıksız bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kuşoğlu, çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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