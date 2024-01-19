Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, kan bağışı çadırını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:32 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, kan bağışı çadırını ziyaret etti.

        Vali Ekici, Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan tırı ziyaret edip bağışçılarla sohbet etti.

        Bağışçılara teşekkür eden Ekici, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

        - Traktör sürücüleri denetlendi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler denetim kapsamında 122 traktör sürücüsünün evraklarını kontrol etti.

        Denetimde kusurları bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        - Aranan şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği S.D'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda aranması olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        ABD uçağında yeni panik!
        ABD uçağında yeni panik!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da geçen ay 4 bin 14 konut satıldı
        Trakya'da geçen ay 4 bin 14 konut satıldı
        Kırklareli'nde dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kırklareli'nde dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı sanığının 19 yıla kadar hapsi istendi
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı sanığının 19 yıla kadar hapsi istendi
        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı