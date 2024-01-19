Kırklareli'nden kısa kısa
Ahmetbey beldesinde İngilizce kursu açılacak.
Ahmetbey beldesinde İngilizce kursu açılacak.
Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada yetişkinlere yönelik ücretsiz İngilizce kursu açılacağını bildirdi.
Kurs için Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi işbirliği yaptıklarını ifade eden Altıntaş, kursta başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini belirtti.
Kurs için ön kayıt toplandığını aktaran Altıntaş, kayıtların belediye başkanlığı yada halk eğitimi merkezine yapılabileceğini kaydetti.
- "Korkudan korkmak" tiyatrosu sahnelendi
Lüleburgaz'da "Korkudan korkmak" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Kerim Budak Çal Salonu'nda tek kişilik oynan oyun izleyenlerin beğenisini topladı.
Tiyatro Dembedem Genel Sanat Yönetmeni Utku Özçalcı, tiyatroya katılan izleyicilere teşekkür etti.
- Kan bağışları kabul edilecek
Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası düzenlenecek.
Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, 2 gün sürecek kan bağışı kampanyasının, 20 Ocak'ta 10.30 ile 18.30, 21 ocakta 11.30-18.30 saatleri arasında düzenleneceği bildirildi.
Kan bağışlarının Kongre Meydanı'nda kurulacak çadırda kabul edileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlar kan bağışında bulunmaya davet edildi.
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