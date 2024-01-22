Kırklareli'nde üniversite öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
Kırklareli Üniversitesi öğrencileri tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.
Kırklareli Üniversitesi öğrencileri tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Programı öğrencileri tarafından okulda düzenlenen kermeste, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı yemekler satışa sunuldu.
Öğretim Görevlisi Mehmet Sali, Gazze'de devam eden insanlık dışı soykırıma dikkat
çekmek, farkındalık oluşturmak ve insanların yaralarını sarabilmek amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Sali, kermesten elde edilen gelirin Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığına teslim edildiğini kaydetti.
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