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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:41
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        Kar yağışı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

        Demirköy ilçesinin Mahya Tepesi ile Jandarma Kule mevkileri kısa sürede beyaza büründü.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın yoğun olduğu kesimlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmasında bulunuyor.

        Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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